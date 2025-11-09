Легендарный Майк Тайсон раскрыл, почему проиграл блогеру Джейку Полу в прошлом году
59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон назвал причину поражения в бою с популярным блогером соотечественником Джейком Полом, который в данный момент занимает 14-ю строчку в рейтинге WBA в тяжёлом весе.
Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон
«Я многому научился после своего последнего боя. Тогда оставил большую часть себя в зале, слишком много и интенсивно тренировался, хотя мне надо было расслабиться, больше отдыхать», — приводит слова Тайсона портал Bloody Elbow.
Напомним, бой между Майком и Джейком состоялся 16 ноября и завершился победой Пола единогласным решением судей.
