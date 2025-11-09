Муслим Салихов проиграл нокаутом в первом раунде Урошу Медичу на турнире UFC

7 ноября в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC on ESPN 73. В рамках основного карда россиянин Муслим Салихов встретился с представителем США Урошем Медичем.

Бой завершился победой американца нокаутом в первом раунде. Салихов потерпел первое поражение в UFC после трёх побед кряду. Всего на его счету 22 победы в смешанных единоборствах и шесть поражений. Медич, в свою очередь, одержал вторую победу подряд в UFC.

В главном событии вечера бразилец Габриэль Бонфим встретится с представителем Ямайки Рэнди Брауном. В соглавном бою турнира американец Мэтт Шнелл сразится с соотечественником Джозефом Моралесом.