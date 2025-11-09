Скидки
Бокс/ММА

Ислам Махачев — о сауне в Америке: не так жарко, как в русской бане, но лучше, чем ничего

Ислам Махачев — о сауне в Америке: не так жарко, как в русской бане, но лучше, чем ничего
Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев поделился в социальных сетях видео из сауны.

«Не так жарко, как в русской бане, но лучше, чем ничего», — говорит спортсмен. Также он добавляет, что ледяная вода ему не нравится, но иногда «это хорошо».

Ислам Махачев уже прибыл в Нью-Йорк перед предстоящим поединком с обладателем титула UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой пройдёт на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в ночь на 16 ноября. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.

