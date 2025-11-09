Скидки
UFC Vegas 111: результаты боёв, кто победил

Результаты турнира UFC Vegas 111. Бонфим одержал победу нокаутом
Комментарии

В ночь с 8 на 9 ноября мск в Энтерпрайзе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, также известный как UFC Vegas 111, в главном поединке которого бразилец Габриэль Бонфим победил нокаутом американца Рэнди Брауна. Для бразильца это четвёртая победа нокаутом в карьере. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

UFC 2025. UFC Fight Night 264, Лас-Вегас, США
Габриэль Бонфим (W) — Рэнди Браун
09 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Габриэль Бонфим
Окончено
TKO
Рэнди Браун

Основной кард:

  • Габриэль Бонфим победил Рэнди Брауна нокаутом — раунд 2, 1:40.
  • Джозеф Моралес победил Мэтта Шнелла удушающим приёмом — раунд 1, 2:54.
  • Урош Медич победил Муслима Салихова ехническим нокаутом — раунд 1, 1:03.
  • Крис Падилья победил Исмаэля Бонфима техническим нокаутом — раунд 2, 4:30.
  • Кристиан Лерой Данкан победил Марко Тулио нокаутом — раунд 2, 3:20.

Предварительный кард:

  • Джамалл Эммерс победил Хайдера Эмила единогласным решением — 30-27, 29-27, 30-27.
  • Раони Барселос победил Рики Симона единогласным решением — 29-28, 29-28, 29-28.
  • Жаклин Кавальканти победила Майру Буэно Силву единогласным решением — 30-27, 30-27, 29-28.
  • Джош Хокит победил Макса Джимениса техническим нокаутом — раунд 1, 0:56.
  • Дениз Гомес победила Тишу Пеннингтон единогласным решением — 30-27, 30-27, 30-27.
  • Даниэль Маркос победил Майлза Джонса удушающим приёмом — раунд 2, 4:23.
  • Закари Рис победил Джексона Маквея удушающим приёмом — раунд 2, 1:38.
