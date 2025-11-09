Результаты турнира UFC Vegas 111. Бонфим одержал победу нокаутом

В ночь с 8 на 9 ноября мск в Энтерпрайзе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, также известный как UFC Vegas 111, в главном поединке которого бразилец Габриэль Бонфим победил нокаутом американца Рэнди Брауна. Для бразильца это четвёртая победа нокаутом в карьере. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Основной кард:

Габриэль Бонфим победил Рэнди Брауна нокаутом — раунд 2, 1:40.

Джозеф Моралес победил Мэтта Шнелла удушающим приёмом — раунд 1, 2:54.

Урош Медич победил Муслима Салихова ехническим нокаутом — раунд 1, 1:03.

Крис Падилья победил Исмаэля Бонфима техническим нокаутом — раунд 2, 4:30.

Кристиан Лерой Данкан победил Марко Тулио нокаутом — раунд 2, 3:20.

Предварительный кард:

Джамалл Эммерс победил Хайдера Эмила единогласным решением — 30-27, 29-27, 30-27.

Раони Барселос победил Рики Симона единогласным решением — 29-28, 29-28, 29-28.

Жаклин Кавальканти победила Майру Буэно Силву единогласным решением — 30-27, 30-27, 29-28.

Джош Хокит победил Макса Джимениса техническим нокаутом — раунд 1, 0:56.

Дениз Гомес победила Тишу Пеннингтон единогласным решением — 30-27, 30-27, 30-27.

Даниэль Маркос победил Майлза Джонса удушающим приёмом — раунд 2, 4:23.

Закари Рис победил Джексона Маквея удушающим приёмом — раунд 2, 1:38.