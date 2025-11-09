Скидки
Чимаев высказался о предстоящем поединке Махачева с Делла Маддаленой на UFC 322

Чимаев высказался о предстоящем поединке Махачева с Делла Маддаленой на UFC 322
Комментарии

Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев высказался о предстоящем титульном поединке Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой, который пройдёт в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Думаю, победит Ислам. Они оба интересные бойцы. Переход Ислама в другую категорию — это интересно. Я думаю, он будет больше использовать свои навыки борьбы в этом поединке», — сказал Чимаев. Видео с высказыванием опубликовал аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, для Махачева это будет дебютный бой в полусреднем весе. В последнем бою он оказался сильнее Ренато Мойкано, а затем сделал титул вакантным, сменив дивизион.

