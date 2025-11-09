Никита Цзю: единственный шанс Махачева — перевести бой в партер. Но и это будет непросто

Австралийский боксёр Никита Цзю высказался о предстоящем поединке Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой, который состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке.

«Если Ислам попытается тягаться с ним в стойке, Джек его разнесёт. Единственный шанс Ислама — перевести бой в партер. Но и это будет непросто: Джек очень силён. Если он покажет тот же бокс, что против Белала, то победит. А победа над Исламом станет сенсацией.

Джек напомнил всем, насколько важна мощная стойка. Сейчас все говорят только о борьбе или бразильском джиу-джитсу, но он доказал, что руки — это по-прежнему главное оружие. Его победа над Белалом Мухаммадом — идеальный пример. Он нейтрализовал его борьбу за счёт бокса. Как боксёру мне приятно это видеть», — приводит слова Никиты Fox Sports.