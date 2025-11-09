Фёдор Емельяненко пожелал Махачеву победы над «болтливым» Делла Маддаленой
Поделиться
49-летний легендарный российский боец смешных единоборств Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями от титульного боя между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев
«Дай бог, чтобы Ислам победил и наказал болтливого парня. Я хочу, чтобы Ислам сказал своё слово в октагоне», — приводит слова Емельяненко «Газета.Ru».
Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях. Делла Маддалена будет проводить первую защиту титула, который завоевал в мае этого года.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
12:30
-
12:07
-
11:56
-
11:39
-
11:02
-
09:51
-
09:30
-
04:23
-
00:07
-
00:02
- 8 ноября 2025
-
23:33
-
23:06
-
22:28
-
22:01
-
21:46
-
21:23
-
20:52
-
19:38
-
18:53
-
18:34
-
18:07
-
17:32
-
17:24
-
17:07
-
15:36
-
15:22
-
15:08
-
14:57
-
14:42
-
14:34
-
13:04
-
12:08
-
11:49
-
11:47
-
11:38