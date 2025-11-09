Скидки
Фёдор Емельяненко пожелал Махачеву победы над «болтливым» Делла Маддаленой

49-летний легендарный российский боец смешных единоборств Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями от титульного боя между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Дай бог, чтобы Ислам победил и наказал болтливого парня. Я хочу, чтобы Ислам сказал своё слово в октагоне», — приводит слова Емельяненко «Газета.Ru».

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях. Делла Маддалена будет проводить первую защиту титула, который завоевал в мае этого года.

