Усман Нурмагомедов поделился кадрами со своих тренировок с Махачевым и Хайбулаевым

27-летний боец, действующий чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов поделился в социальных сетях фотографиями с тренировок с российским бойцом полулёгкого веса (до 65 кг) Мовлидом Хайбулаевым и экс-обладателем чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Исламом Махачевым.

Усман Нурмагомедов (слева) и Мовлид Хайбулаев (справа) Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Ислам Махачев (слева) и Усман Нурмагомедов (справа) Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

«Готовимся к следующему году 👊🏻👊🏻», — подписал снимки Нурмагомедов.

Ранее инсайдер Аль Зулиньо на своей странице в социальной сети сообщал, что Усман Нурмагомедов в следующем поединке может встретиться с британским бойцом Альфи Дэвисом. Бой может пройти на турнире PFL в Дубае в феврале 2026 года.

Бой Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой запланирован в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США).