Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов поделился кадрами со своих тренировок с Махачевым и Хайбулаевым

Усман Нурмагомедов поделился кадрами со своих тренировок с Махачевым и Хайбулаевым
Комментарии

27-летний боец, действующий чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов поделился в социальных сетях фотографиями с тренировок с российским бойцом полулёгкого веса (до 65 кг) Мовлидом Хайбулаевым и экс-обладателем чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Исламом Махачевым.

Усман Нурмагомедов (слева) и Мовлид Хайбулаев (справа)

Усман Нурмагомедов (слева) и Мовлид Хайбулаев (справа)

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Ислам Махачев (слева) и Усман Нурмагомедов (справа)

Ислам Махачев (слева) и Усман Нурмагомедов (справа)

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

«Готовимся к следующему году 👊🏻👊🏻», — подписал снимки Нурмагомедов.

Ранее инсайдер Аль Зулиньо на своей странице в социальной сети сообщал, что Усман Нурмагомедов в следующем поединке может встретиться с британским бойцом Альфи Дэвисом. Бой может пройти на турнире PFL в Дубае в феврале 2026 года.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Бой Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой запланирован в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США).

Материалы по теме
Усман Нурмагомедов может провести следующий бой в феврале 2026 года, известен соперник
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android