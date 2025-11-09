Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Ислам Махачев подшутил над своим менеджером Али Абдель-Азизом

Видео: Ислам Махачев подшутил над своим менеджером Али Абдель-Азизом
Комментарии

Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев опубликовал видео в социальных сетях, где подшучивает над своим менеджером Али Абдель-Азизом.

На видео спортсмен с помощью лупы направляет солнечный луч на голову Абдель-Азиза так, что мужчине ничего не остаётся, кроме как прикрыть голову рукой и вскочить с места с восклицанием «Ай!»

«Извини, бро 😅😅😅», — подписал шуточный ролик Махачев.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Напомним, Ислам Махачев уже прибыл в Нью-Йорк (США) в преддверии боя UFC 322 с Джеком Делла Маддаленой, который пройдёт в ночь на 16 ноября мск. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.

