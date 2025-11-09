Видео: Ислам Махачев подшутил над своим менеджером Али Абдель-Азизом

Экс-обладатель чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев опубликовал видео в социальных сетях, где подшучивает над своим менеджером Али Абдель-Азизом.

На видео спортсмен с помощью лупы направляет солнечный луч на голову Абдель-Азиза так, что мужчине ничего не остаётся, кроме как прикрыть голову рукой и вскочить с места с восклицанием «Ай!»

«Извини, бро 😅😅😅», — подписал шуточный ролик Махачев.

Напомним, Ислам Махачев уже прибыл в Нью-Йорк (США) в преддверии боя UFC 322 с Джеком Делла Маддаленой, который пройдёт в ночь на 16 ноября мск. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.