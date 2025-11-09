Люк Рокхолд: Хабиб доводил меня до предела

Экс-чемпион UFC американец Люк Рокхолд поделился воспоминаниями о совместных тренировках с членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым, подчеркнув невероятную выносливость и работоспособность российского бойца.

«Он невероятно крепкий. Мало кто в лёгком весе мог со мной бороться, а он спокойно работал. Он всегда был жёстким, всегда хотел тренироваться интенсивнее и дольше всех. Хабиб доводил меня до предела. Мы постоянно тренировались вместе», — рассказал Рокхолд в подкасте Jaxxon Podcast.

Непобеждённый российский боец завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0 и сейчас успешно тренирует других спортсменов, включая экс-чемпиона UFC и соотечественника Ислама Махачева. Его бой с Джеком Делла Маддаленой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке (США).