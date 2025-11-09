«Сражаешься практически без прибыли». Арман Царукян — о гонорарах в UFC

Второй номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян рассказал о реальных заработках в организации, объяснив, почему даже крупные гонорары на бумаге часто превращаются в нулевой баланс.

«За победу я получаю $ 300 тыс., но если проиграешь — около $ 100 тыс. Сразу платишь 30% налогов, а с оставшейся суммы уходит ещё 20%: 5% — залу, 5% — тренеру, 15% — менеджеру. Готовишься два-три месяца и в итоге остаёшься на нуле. Да, это мотивация к победе, но в целом чаще всего получается, что ты сражаешься практически без прибыли», — заявил Царукян в последнем видео, вышедшем на его аккаунте в YouTube.

Он также добавил, что основной доход приходит от спонсорских контрактов.