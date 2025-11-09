Люк Томас: Ислам Махачев «уничтожал» средневеса Пунаэле Сориано на тренировках

Аналитик MMA Люк Томас рассказал о впечатляющих тренировочных способностях Ислама Махачева, сославшись на опыт бывшего бойца UFC Пунаэле Сориано.

«Сориано был полноценным средневесом в то время, но Ислам Махачев просто уничтожал его два часа подряд на тренировках. Пуна ничего не мог ему сделать. Он такой: «Я ростом 185 см и вешу почти 84 кг, но ни черта не могу сделать с этим парнем», — сказал Томас в подкасте Submission Radio.

Титульный бой Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой запланирован в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке (США). Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим титулы в двух весовых категориях UFC.