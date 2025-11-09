Майк Тайсон — о Дэвиде Бенавидесе: я ставлю на него в любом бою

Легенда бокса Майк Тайсон заявил, что считает действующего чемпиона WBC в полутяжёлом весе Дэвида Бенавидеса непобедимым.

«Я ставлю на него в любом бою. Он настолько недооценён, но при этом вызывает такие полярные мнения. Если бы я выступал в его дивизионе, я бы тоже боялся с ним драться. Ни у кого нет против него шансов — это факт», — заявил Тайсон в интервью ESNews.

Бенавидес сохраняет идеальный рекорд 30-0 (24 КО). Сейчас он владеет титулом WBC в полутяжёлом дивизионе. 22 ноября американец проведёт первую защиту пояса против Энтони Ярда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тайсон, который в 20 лет стал самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе, признал, что Бенавидес обладает качествами, которые делают его доминирующим бойцом в своём весе.