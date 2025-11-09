Головкин поздравил Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA
Поделиться
Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин опубликовал в социальных сетях фотографию с чемпионкой Уимблдона-2022, шестой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Он поздравил девушку с победой в финале Итогового турнира WTA, который состоялся 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Елена Рыбакина и Геннадий Головкин
Фото: Из личного архива Геннадия Головкина
«Поздравляю, Елена! Вдохновляющая победа! Ещё одно яркое достижение Казахстана на международной арене!» — подписал фотографию Головкин.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Сам Головкин за время своей карьеры принял участие в 45 поединках. В них он добыл 42 победы и потерпел два поражения. Ещё один бой с его участием завершился вничью.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 ноября 2025
-
15:38
-
15:19
-
14:43
-
14:34
-
13:50
-
13:49
-
13:01
-
12:30
-
12:07
-
11:56
-
11:39
-
11:02
-
09:51
-
09:30
-
04:23
-
00:07
-
00:02
- 8 ноября 2025
-
23:33
-
23:06
-
22:28
-
22:01
-
21:46
-
21:23
-
20:52
-
19:38
-
18:53
-
18:34
-
18:07
-
17:32
-
17:24
-
17:07
-
15:36
-
15:22
-
15:08
-
14:57