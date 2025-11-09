Скидки
Головкин поздравил Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA

Головкин поздравил Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA
Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин опубликовал в социальных сетях фотографию с чемпионкой Уимблдона-2022, шестой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Он поздравил девушку с победой в финале Итогового турнира WTA, который состоялся 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Елена Рыбакина и Геннадий Головкин

Елена Рыбакина и Геннадий Головкин

Фото: Из личного архива Геннадия Головкина

«Поздравляю, Елена! Вдохновляющая победа! Ещё одно яркое достижение Казахстана на международной арене!» — подписал фотографию Головкин.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Сам Головкин за время своей карьеры принял участие в 45 поединках. В них он добыл 42 победы и потерпел два поражения. Ещё один бой с его участием завершился вничью.

