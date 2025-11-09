Скидки
Мухаммад Мокаев поделился фотографией опухшей ноги после победы на Brave CF 100

Мухаммад Мокаев поделился фотографией опухшей ноги после победы на Brave CF 100
Комментарии

Британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев поделился фотографией опухшей стопы в своём аккаунте в социальной сети Х.

Мухаммад Мокаев в Х

Мухаммад Мокаев в Х

Фото: Из личного архива Мухаммада Мокаева

«Моя нога похожа на воздушный шарик 🎈😂», — подписал фотографию Мокаев.

Фанаты не остались равнодушными к посту и стали оставлять комментарии:

«Но удар был нанесён левой ногой. Так что же здесь произошло?»
«🙏 Небольшая цена за такой приятный бонус. Надеюсь, Дана [Уайт] оценит ваш вклад в продвижение!!!»
«Похоже на инфекцию. Обратитесь к врачу, иначе рискуете получить сепсис».

Напомним, на прошедшем юбилейном турнире Brave CF 100 Мокаев нокаутировал ирландского бойца Джерарда Бёрнса и завоевал пояс чемпиона в наилегчайшем весе промоушена. Это вторая в его профессиональной карьере победа нокаутом.

