Мухаммад Мокаев поделился фотографией опухшей ноги после победы на Brave CF 100

Британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев поделился фотографией опухшей стопы в своём аккаунте в социальной сети Х.

Мухаммад Мокаев в Х Фото: Из личного архива Мухаммада Мокаева

«Моя нога похожа на воздушный шарик 🎈😂», — подписал фотографию Мокаев.

Фанаты не остались равнодушными к посту и стали оставлять комментарии:

«Но удар был нанесён левой ногой. Так что же здесь произошло?»

«🙏 Небольшая цена за такой приятный бонус. Надеюсь, Дана [Уайт] оценит ваш вклад в продвижение!!!»

«Похоже на инфекцию. Обратитесь к врачу, иначе рискуете получить сепсис».

Напомним, на прошедшем юбилейном турнире Brave CF 100 Мокаев нокаутировал ирландского бойца Джерарда Бёрнса и завоевал пояс чемпиона в наилегчайшем весе промоушена. Это вторая в его профессиональной карьере победа нокаутом.