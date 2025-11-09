Скидки
Лиги кулачных боёв BKFC и IBA Bare Knulle договорились о совместном турнире Россия – США


Американская организация Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) и российская лига IBA Bare Knulle договорились о проведении совместного турнира в следующем году.

Изначально американская сторона настаивала на проведении боёв уже в ноябре этого года, однако российские представители попросили больше времени для подготовки. В результате стороны договорились перенести мероприятие на следующий год.

«Мы с Дэвидом Фельдманом обсуждали проведение совместного турнира в ноябре в Дубае, но решили перенести на следующий год для тщательной подготовки. Турнир может пройти в формате «стенка на стенку»: Россия против Америки», — приводит слова основателя российской организации Александра Киршанова Metaratings MMA.

Формат турнира предполагает противостояние «стенка на стенку», где бойцы двух промоушенов встретятся в кулачных поединках. BKFC является одной из самых известных организаций в этом виде спорта, а IBA Bare Knulle успешно развивает направление в России.

