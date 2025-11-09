Скидки
«Он уже старый». Хамзат Чимаев отказался от боя с Конором Макгрегором

«Он уже старый». Хамзат Чимаев отказался от боя с Конором Макгрегором
Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев оценил возможность боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, заявив, что ирландец уже завершил карьеру.

«Конор уже слишком старый, брат. Он закончил. Ас-саляму алейкум», — сказал Чимаев в видео, которое опубликовали в своём аккаунте Red Corner MMA в социальной сети Х.

Чимаев сохраняет непобеждённую серию из 15 побед и считается одним из главных претендентов на титульный бой в среднем весе. Макгрегор последний раз выступал в июле 2021 года, боец уступил Дастину Порье и с тех пор не возвращался в октагон.

