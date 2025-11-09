Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев категорически ответил, мог бы ли он побить Хабиба Нурмагомедова

Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, категорически ответил, мог бы ли он побить 37-летнего члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Старый вопрос. Хабиб закончил [карьеру]. Он больше не дерётся. Зачем вы спрашиваете об этом? Это [провоцирует] конфликт», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

