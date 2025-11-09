Чимаев: мог бы побить Перейру вместе с его тренером Тейшейрой. Однажды так и сделаю

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, выразил уверенность в собственных силах при потенциальном противостоянии с чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Смогу ли я побить Перейру? Конечно! Готов побить его самого вместе с его тренером Тейшейрой. Однажды так и сделаю», — приводит слова Чимаева аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.