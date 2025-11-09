«Он сидит на наркотиках. Отправьте его на реабилитацию, в Чечню». Чимаев — о Нейте Диазе

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, поделился мнением о бывшем претенденте на пояс UFC в лёгком весе американце Нейте Диазе.

«Он сидит на наркотиках, с ним всё кончено. Отправьте его на реабилитацию, отправьте в Чечню», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

Напомним, Нейт и Хамзат должны были провести бой на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года. Однако из-за форс-мажорных обстоятельств поединок отменили, хотя оба бойца всё равно приняли участие в ивенте. Хамзат победил Кевина Холланда, а Нейт — Тони Фергюсона.