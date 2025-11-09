Скидки
Бокс/ММА Новости

«Что за дерьмо?» Экс-чемпион UFC вспомнил, как Ислам Махачев бросил его во время спарринга

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд вспомнил, как тренировался вместе с 34-летним экс-обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Работал с Махачевым в своём тренировочном лагере к поединку с Мачидой. Помню, как он однажды бросил меня и подумал: «Что за дерьмо?» Ведь я тогда был средневесом. Он определённо меня удивил. Ислам очень жёсткий боец во всех отношениях», — приводит слова Рокхолда аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. На профессиональном уровне россиянин дебютировал в августе 2010 года.

