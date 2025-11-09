Мераб Двалишвили пояснил, в каком случае согласился бы на бой с Волкановски

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, в каком случае согласился бы на бой с чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски.

«Послушайте, я не хочу бросать вызов Алексу, поскольку очень уважаю его, как великого чемпиона. Просто хочу сосредоточиться на своей весовой категории и не хочу проявлять неуважение, бросая ему вызов или упоминая его имя.

Если в UFC предложат мне этот бой, то я приду и буду драться. Обычно из UFC присылают мне контракт, где написано: «Ты сражаешься с этим парнем». И всё. Так что, если вы спросите меня, то я не собираюсь бросать ему вызов. Но если в UFC захотят увидеть наш поединок, то буду готов к нему», — приводит слова Двалишвили портал Bloody Elbow.