«Кто хочет поспорить?» Дана Уайт назвал величайшего в истории бойца UFC в полусреднем весе

Президент UFC Дана Уайт признался, что считает величайшим в истории бойцом североамериканской организации в полусреднем весе бывшего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 77 кг нигерийца Камару Усмана.

«Кто хочет поспорить со мной?… Камару Усман — это величайший полусредневес всех времён», – сказал Уайт в интервью на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Камару владел чемпионским титулом с 2019 по 2022 год. Усман является обладателем самой длинной серии побед в истории полусреднего веса UFC — 15. Кроме того, Нигерийский ночной кошмар пять раз защищал свой пояс. Имеет в своём рекорде 21 победу и четыре поражения.