Арман Царукян раскрыл, когда собирается завершить карьеру в ММА

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян высказался насчёт сроков завершения карьеры в смешанных единоборствах.

«Мне 29 лет, и через семь лет, условно говоря, я должен закончить карьеру. В 36-37 лет. Пик будет в 31 год. С 31-го до 34-х, а потом два-три года на своём старом багаже выезжать, но пока не могу даже представить, как буду жить без спорта», – сказал Царукян в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.