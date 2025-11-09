Хамзат Чимаев: передайте Перейре, что я готов драться. Чего он ждёт?

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, выразил готовность провести бой с чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Ребята, передайте Перейре, что я готов драться. Чего он ждёт? Мы не знаем. Я готов к этому бою», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Хамзат Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.