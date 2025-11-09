«Я позвонил ему». Орловский заявил о желании провести бой с Джейком Полом

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский рассказал о своём желании провести поединок по правилам бокса с 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом.

«Я позвонил Джейку Полу [с предложением заменить Джервонту Дэвиса]. Мечты сбудутся, но шаг за шагом. Мне нужно победить своего первого соперника [по правилам бокса], а затем посмотрим, что будет дальше, но я, безусловно, хочу с ним сразиться. Нужно отдать должное Джейку — этот парень много тренируется, тратит кучу денег на тренеров по боксу, так что, думаю, он не шутка.

Конечно, я бы с ним подрался в декабре. За всю свою карьеру в ММА я говорю им, что в лучшем случае хотел бы драться три-четыре раза, а в лучшем — пять раз в год. Если ты не травмирован, то просто действуй.

Хочу заработать денег. И понимаю, что у меня мало времени, чтобы драться и зарабатывать деньги. Конечно, для меня ярким примером в мире бокса являются Джордж Форман и Бернард Хопкинс. Первый стал чемпионом в 48 лет, так что верю, что тоже смогу [добиться этого]», — приводит слова Орловского портал MMAFighting.