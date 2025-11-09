Скидки
«Поступил правильно». Чемпион UFC — о том, что Джон Джонс публично извинился перед Уайтом

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили выразил уверенность в том, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс повёл себя правильно, извинившись перед главой UFC Даной Уайтом за срыв поединка с англичанином Томом Аспиналлом.

«Джон Джонс поступает правильно. Я видел, как он извинился перед Даной. Он хочет драться в Белом доме. Джон вернётся, проведёт поединок и их отношения с Даной наладятся. Так всегда бывает. Уверен, когда Джонс вернётся и выиграет свой следующий бой, у него с Уайтом всё будет хорошо», — приводит слова Двалишвили портал Bloody Elbow.

