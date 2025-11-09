В заключительный день ЧМ по самбо россияне выиграли восемь золотых медалей

С 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, Бишкеке, прошёл чемпионат мира по самбо. В третий соревновательный день российские спортсмены выиграли восемь золотых и две бронзовых медали.

В спортивном самбо у мужчин взяли золото Рамед Гукев (до 79 кг) и Сергей Кузнецов (до 98 кг). У женщин первенство выиграли Татьяна Шуянова (до 59 кг) и Анастасия Хомячкова (до 80 кг).

В боевом самбо среди мужчин золотую медаль смог завоевать лишь Михаил Кашурников (свыше 98 кг). Среди женщин чемпионками стали Валерия Тепышева (до 50 кг), София Истомина (до 65 кг), Анжела Гаспарян (свыше 80 кг). Бронзовыми призёрами чемпионата мира стали Мухтар Гамзаев (до 58 кг) и Загид Гайдаров (до 79 кг).

Напомним, российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.