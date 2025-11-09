Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российские самбисты завоевали 21 золотую медаль на ЧМ в Кыргызстане

Российские самбисты завоевали 21 золотую медаль на ЧМ в Кыргызстане
Аудио-версия:
Комментарии

С 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, Бишкеке, прошёл чемпионат мира по самбо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступления российских спортсменов на турнире.

Золотые медали завоевали:
— Владимир Гладких (до 58 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Шейх‑Мансур Хабибулаев (до 64 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Расул Наш (до 71 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Рамед Гукев (до 79 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Абусупьян Алиханов (до 88 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Сергей Кирюхин (до 88 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Артём Тадин (до 98 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Сергей Кузнецов (до 98 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Михаил Кашурников (свыше 98 кг, дисциплина «боевое самбо»).

— Маргарита Барнева (до 50 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Валерия Тепышева (до 50 кг, дисциплина «боевое самбо»)
— Вера Лоткова (до 54 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Анастасия Луканина (до 54 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Татьяна Шуянова (до 59 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Карина Черевень (до 65 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— София Истомина (до 65 кг, дисциплина «боевое самбо»)
— Яна Полякова (до 72 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Таисия Киреева (до 72 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Анастасия Хомячкова (до 80 кг, дисциплина «спортивное самбо»)
— Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Анжела Гаспарян (свыше 80 кг, дисциплина «боевое самбо»).

Серебряные медали завоевали:
— Виктор Руденко (до 79 кг, дисциплина «самбо для слепых»);
— Павел Селиванов (до 98 кг, дисциплина «самбо для слепых»).

Бронзовые медали завоевали:
— Мухтар Гамзаев (до 58 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Венер Латыпов (до 64 кг, дисциплина «самбо для слепых»);
— Загид Гайдаров (до 79 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Артём Осипенко (свыше 98 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Яна Козырева (до 80 кг, дисциплина «боевое самбо»).

Материалы по теме
Исторические рекорды и тотальное доминирование. Как Россия выступила на ЧМ по самбо
Исторические рекорды и тотальное доминирование. Как Россия выступила на ЧМ по самбо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android