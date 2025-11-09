Российские самбисты завоевали 21 золотую медаль на ЧМ в Кыргызстане

С 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, Бишкеке, прошёл чемпионат мира по самбо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступления российских спортсменов на турнире.

Золотые медали завоевали:

— Владимир Гладких (до 58 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Шейх‑Мансур Хабибулаев (до 64 кг, дисциплина «боевое самбо»);

— Расул Наш (до 71 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Рамед Гукев (до 79 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Абусупьян Алиханов (до 88 кг, дисциплина «боевое самбо»);

— Сергей Кирюхин (до 88 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Артём Тадин (до 98 кг, дисциплина «боевое самбо»);

— Сергей Кузнецов (до 98 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Михаил Кашурников (свыше 98 кг, дисциплина «боевое самбо»).

— Маргарита Барнева (до 50 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Валерия Тепышева (до 50 кг, дисциплина «боевое самбо»)

— Вера Лоткова (до 54 кг, дисциплина «боевое самбо»);

— Анастасия Луканина (до 54 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Татьяна Шуянова (до 59 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Карина Черевень (до 65 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— София Истомина (до 65 кг, дисциплина «боевое самбо»)

— Яна Полякова (до 72 кг, дисциплина «боевое самбо»);

— Таисия Киреева (до 72 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Анастасия Хомячкова (до 80 кг, дисциплина «спортивное самбо»)

— Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Анжела Гаспарян (свыше 80 кг, дисциплина «боевое самбо»).

Серебряные медали завоевали:

— Виктор Руденко (до 79 кг, дисциплина «самбо для слепых»);

— Павел Селиванов (до 98 кг, дисциплина «самбо для слепых»).

Бронзовые медали завоевали:

— Мухтар Гамзаев (до 58 кг, дисциплина «боевое самбо»);

— Венер Латыпов (до 64 кг, дисциплина «самбо для слепых»);

— Загид Гайдаров (до 79 кг, дисциплина «боевое самбо»);

— Артём Осипенко (свыше 98 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Яна Козырева (до 80 кг, дисциплина «боевое самбо»).