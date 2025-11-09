Российские самбисты завоевали 21 золотую медаль на ЧМ в Кыргызстане

С 7 по 9 ноября в столице Кыргызстана, Бишкеке, прошёл чемпионат мира по самбо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступления российских спортсменов на турнире.
Золотые медали завоевали:
— Владимир Гладких (до 58 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Шейх‑Мансур Хабибулаев (до 64 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Расул Наш (до 71 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Рамед Гукев (до 79 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Абусупьян Алиханов (до 88 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Сергей Кирюхин (до 88 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Артём Тадин (до 98 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Сергей Кузнецов (до 98 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Михаил Кашурников (свыше 98 кг, дисциплина «боевое самбо»).
— Маргарита Барнева (до 50 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Валерия Тепышева (до 50 кг, дисциплина «боевое самбо»)
— Вера Лоткова (до 54 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Анастасия Луканина (до 54 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Татьяна Шуянова (до 59 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Карина Черевень (до 65 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— София Истомина (до 65 кг, дисциплина «боевое самбо»)
— Яна Полякова (до 72 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Таисия Киреева (до 72 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Анастасия Хомячкова (до 80 кг, дисциплина «спортивное самбо»)
— Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Анжела Гаспарян (свыше 80 кг, дисциплина «боевое самбо»).
Серебряные медали завоевали:
— Виктор Руденко (до 79 кг, дисциплина «самбо для слепых»);
— Павел Селиванов (до 98 кг, дисциплина «самбо для слепых»).
Бронзовые медали завоевали:
— Мухтар Гамзаев (до 58 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Венер Латыпов (до 64 кг, дисциплина «самбо для слепых»);
— Загид Гайдаров (до 79 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Артём Осипенко (свыше 98 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Яна Козырева (до 80 кг, дисциплина «боевое самбо»).