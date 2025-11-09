Скидки
«Хотел найти пределы своего тела». Прохазка рассказал, как однажды сделал 1000 бёрпи

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка рассказал, как однажды сделал 1000 бёрпи без перерыва.

«Иногда, когда ты ещё молод, приходится делать некоторые вещи, чтобы почувствовать себя более живым, сфокусированным. К примеру, запереться в комнате на 30 дней без света и гаджетов. Лично я продержался максимум пять суток. Тогда понял, что мне нужно выйти и жить своей жизнью. Обычно я запираюсь на три дня после боя, поскольку так можно успокоиться, осознать свои переживания от поединка. Понять, что ты сделал хорошо или плохо.

А однажды я сделал 1000 бёрпи подряд. Иногда хочется найти пределы своих физических способностей. А когда находишь, понимаешь, что так часто делать что-то не стоит. Но ты должен делать так, чтоб твоему телу было некомфортно, так почувствуешь себя живым, сфокусированным, быстрым, сильным», — приводит слова Прохазки портал Low Kick MMA.

