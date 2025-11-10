«Это был мой отпуск». Хабиб заявил, что почувствовал наслаждение, когда побил Макгрегора

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил, что получил удовольствие от боя с экс-чемпионом UFC в двух категориях ирландцем Конором Макгрегором в 2018 году.

«В этом мире есть одна действительно прекрасная вещь: когда тебе кто-то не нравится, заходишь в клетку, избиваешь его, а потом тебе дают за это деньги. За пределами клетки, если сделаешь то же самое, посадят в тюрьму. Так долго ждал этого момента [чтобы разделаться с Конором]. Мог не только драться, но и поговорить с ним. Я использовал этот момент, чтобы получить наслаждение. Это был мой отпуск», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, бой между Хабибом и Конором стал главным на турнире UFC 229. Поединок завершился победой Нурмагомедова болевым приёмом в четвёртом раунде.