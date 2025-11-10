Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это был мой отпуск». Хабиб заявил, что почувствовал наслаждение, когда побил Макгрегора

«Это был мой отпуск». Хабиб заявил, что почувствовал наслаждение, когда побил Макгрегора
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил, что получил удовольствие от боя с экс-чемпионом UFC в двух категориях ирландцем Конором Макгрегором в 2018 году.

«В этом мире есть одна действительно прекрасная вещь: когда тебе кто-то не нравится, заходишь в клетку, избиваешь его, а потом тебе дают за это деньги. За пределами клетки, если сделаешь то же самое, посадят в тюрьму. Так долго ждал этого момента [чтобы разделаться с Конором]. Мог не только драться, но и поговорить с ним. Я использовал этот момент, чтобы получить наслаждение. Это был мой отпуск», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, бой между Хабибом и Конором стал главным на турнире UFC 229. Поединок завершился победой Нурмагомедова болевым приёмом в четвёртом раунде.

Материалы по теме
Хамзат Чимаев категорически ответил, мог бы ли он побить Хабиба Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android