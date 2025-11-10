Хабиб заявил, что у Джордана не было бы шансов против него в дагестанском баскетболе

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность в том, что легендарный шестикратный чемпион НБА американец Майкл Джордан не смог бы одолеть его, если бы они играли в дагестанский баскетбол.

— Кто бы победил в дагестанском баскетболе – ты или Майкл Джордан?

— В дагестанском баскетболе? Никто не сравнится со мной. У «Чикаго Буллз» и лиг есть собственные правила, но в дагестанском баскетболе их нет. Можно бороться, душить, делать всё [ради победы], — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.