Хабиб Нурмагомедов показал актуальную физическую форму Махачева перед боем на UFC 322

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов показал актуальную физическую форму экс-обладателя чемпионского пояса UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянина Ислам Махачева перед его боем с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

Фото: Кадр из соцсети Хабиба Нурмагомедова

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе состоится в ночь на 16 ноября мск в Нью-Йорке. Махачев может стать первым российским бойцом, завоевавшим пояс в двух весовых категориях.

Махачев уже прибыл в Нью-Йорк (США) в преддверии боя с Маддаленой, который Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.