Give me Sport опубликовал рейтинг самых богатых боксёров и назвал состояние Уиска

Портал Give me Sport опубликовал рейтинг самых богатых боксёров в истории. В топ-10 вошёл и абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24–0, 15 KO), который занял пятое место. Состояние украинца оценивается в $ 214 млн.

Лидером списка стал Флойд Мейвезер, заработавший около $ 400 млн за карьеру. На втором месте расположился Сауль «Канело» Альварес (63–3–2, 39 KO) с суммой $ 300 млн, а замкнул тройку Джордж Форман, чей капитал также оценивается в $ 300 млн.

Полный рейтинг самых обеспеченных боксёров по версии Give me Sport:

  1. Флойд Мейвезер — $ 400 млн;
  2. Сауль Альварес — $ 300 млн;
  3. Джордж Форман — $ 300 млн;
  4. Мэнни Пакьяо — $ 220 млн;
  5. Александр Усик — $ 214 млн;
  6. Оскар де ла Хойя — $ 200 млн;
  7. Тайсон Фьюри — $ 146 млн;
  8. Шугар Рэй Леонард — $ 120 млн;
  9. Леннокс Льюис — $ 120 млн;
  10. Джейк Пол — $ 100 млн;

