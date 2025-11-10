Give me Sport опубликовал рейтинг самых богатых боксёров и назвал состояние Уиска

Портал Give me Sport опубликовал рейтинг самых богатых боксёров в истории. В топ-10 вошёл и абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24–0, 15 KO), который занял пятое место. Состояние украинца оценивается в $ 214 млн.

Лидером списка стал Флойд Мейвезер, заработавший около $ 400 млн за карьеру. На втором месте расположился Сауль «Канело» Альварес (63–3–2, 39 KO) с суммой $ 300 млн, а замкнул тройку Джордж Форман, чей капитал также оценивается в $ 300 млн.

Полный рейтинг самых обеспеченных боксёров по версии Give me Sport:

Флойд Мейвезер — $ 400 млн; Сауль Альварес — $ 300 млн; Джордж Форман — $ 300 млн; Мэнни Пакьяо — $ 220 млн; Александр Усик — $ 214 млн; Оскар де ла Хойя — $ 200 млн; Тайсон Фьюри — $ 146 млн; Шугар Рэй Леонард — $ 120 млн; Леннокс Льюис — $ 120 млн; Джейк Пол — $ 100 млн;

Усик танцует на закрытой вечеринке