Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Пейдж назвал фаворита в бою Леона Эдвардса и Карлоса Пратеса

Майкл Пейдж назвал фаворита в бою Леона Эдвардса и Карлоса Пратеса
Комментарии

Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Леоном Эдвардсом и бразильцем Карлосом Пратесом, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Леон Эдвардс — Карлос Пратес
16 ноября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Карлос Пратес

«Эдвардс способен повалить, способен нейтрализовать его, сбить с темпа. Как по мне, преимущество на стороне Леона. Хотя возможен и сюрприз, локоть или какой-нибудь сумасшедший удар ногой, Пратес умеет это, у него есть сила. Но Леон очень крепкий парень, его трудно остановить. Преимущество на его стороне», — приводит слова Пейджа TNT Sports.

Самый короткий бой в ММА

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android