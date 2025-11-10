Майкл Пейдж назвал фаворита в бою Леона Эдвардса и Карлоса Пратеса
Поделиться
Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о предстоящем поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Леоном Эдвардсом и бразильцем Карлосом Пратесом, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Леон Эдвардс — Карлос Пратес
16 ноября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Карлос Пратес
«Эдвардс способен повалить, способен нейтрализовать его, сбить с темпа. Как по мне, преимущество на стороне Леона. Хотя возможен и сюрприз, локоть или какой-нибудь сумасшедший удар ногой, Пратес умеет это, у него есть сила. Но Леон очень крепкий парень, его трудно остановить. Преимущество на его стороне», — приводит слова Пейджа TNT Sports.
Самый короткий бой в ММА
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
09:46
-
09:31
-
09:18
-
09:05
-
08:10
-
05:59
-
04:38
-
00:16
-
00:09
-
00:02
- 9 ноября 2025
-
23:26
-
22:48
-
21:58
-
21:45
-
20:34
-
20:11
-
19:23
-
19:12
-
18:40
-
18:20
-
17:43
-
17:23
-
17:12
-
16:57
-
16:47
-
15:38
-
15:19
-
14:43
-
14:34
-
13:50
-
13:49
-
13:01
-
12:30
-
12:07
-
11:56