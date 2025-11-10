Кто победит в бою Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены?

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский турнир UFC 322. В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена сразится с россиянином Исламом Махачевым.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто победит в бою Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены?

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету Махачева в UFC 16 побед и одно поражение.

Материалы по теме Исраэль Адесанья рассказал, в чём Махачев превосходит Хабиба

Махачев показал смену имиджа перед боем с Делла Маддаленой