Камил Гаджиев дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке за титул между UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я считаю, что Ислам финиширует Маддалену примерно к концу второго раунда. Чем руководствуюсь? Тем, что в первом Маддалена будет свежий и за счёт физической силы будет упираться в партере, куда его, скорее всего, затащит Ислам, а к концу второго раунда силы его уже покинут. То же самое может случиться в третьем раунде, в теории в четвёртом… Но я думаю, что не позже.

Почему не верю в Маддалену? Маддалена крепкий соперник, Маддалена очень непростой на самом деле соперник для Ислама, особенно с учётом смены весовой категории. Но главный аргумент Ислама — это опыт, опыт больших боёв, опыт титульных, длинных боёв. Поэтому, я думаю, этот опыт будет иметь решающее значение», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

