46-летний Андрей Орловский успешно дебютировал в профессиональном боксе

46-летний Андрей Орловский успешно дебютировал в профессиональном боксе
Бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский успешно дебютировал в профессиональном боксе.

На турнире Misfits Boxing, состоявшемся на минувших выходных в Нэшвилле (США), Орловский встретился с американцем Келечи Дайком (1-1, 1 KO), победив нокаутом в четвёртом раунде. Отметим, что ранее в этом году Орловский одержал победы в лигах Dirty Boxing и BKFC.

Андрею Орловскому 46 лет. Белорус дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1999 году, в 2000-м провёл первый бой в UFC. Становился чемпионом организации в тяжёлом весе (до 120 кг). Также выступал в Strikeforce и Fight Nights.

