Ислам Махачев посетил матч НБА

Бывший чемпион UFC Ислам Махачев посетил матч команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс».

Россиянин получил именную футболку с номером турнира UFC 322, на которой он проведёт свой поединок.

Фото: New York Nicks

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 16 побед и одно поражение.

16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

