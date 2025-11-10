Скидки
«У нас нет выбора». Царукян заявил о предвзятом отношении UFC к бойцам из СНГ

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян считает, что организация предъявляет к бойцам из СНГ особенно жёсткие требования.

«Хукер в июне хотел со мной драться, июнь давно прошёл, сейчас уже ноябрь, он ещё контракт не подписывает… Клоун, да. Есть ли у него выбор? Да у них у всех есть выбор, у нас только нет выбора. Нам что говорят, то мы и делаем. Бойцы из России, из СНГ все бои принимают. Если, не дай бог, откажешься от одного боя, всё, забанят, подерёшься через три, четыре года», — сказал Царукян на своём YouTube-канале.

