Чейл Соннен: Мокаев вернётся в UFC

Экс-претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен считает, что бывший боец организации непобеждённый британец Мухаммад Мокаев вернётся в неё.

«Я считаю, что Мухаммад Мокаев вернётся в UFC. Если он вернётся, UFC будет продвигать его. Мухаммад Мокаев выступает идеально.

Он не пожертвовал своей гордостью. Он повёл себя как мужчина. Думаю, всё получится и он станет вдохновением для других парней, которые были уволены и которым нужен второй шанс», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Напомним, на турнире Brave CF 100 Мокаев нокаутировал ирландца Джареда Бёрнса.

