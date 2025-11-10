Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чейл Соннен: Мокаев вернётся в UFC

Чейл Соннен: Мокаев вернётся в UFC
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик американец Чейл Соннен считает, что бывший боец организации непобеждённый британец Мухаммад Мокаев вернётся в неё.

«Я считаю, что Мухаммад Мокаев вернётся в UFC. Если он вернётся, UFC будет продвигать его. Мухаммад Мокаев выступает идеально.

Он не пожертвовал своей гордостью. Он повёл себя как мужчина. Думаю, всё получится и он станет вдохновением для других парней, которые были уволены и которым нужен второй шанс», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Напомним, на турнире Brave CF 100 Мокаев нокаутировал ирландца Джареда Бёрнса.

Материалы по теме
Мокаев одержал вторую в своей карьере победу нокаутом

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android