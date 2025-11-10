Тренер Махачева: посмотрел бой Мухаммада и Делла Маддалены семь раз, мы готовы

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC Ислама Махачева, высказался о готовности россиянина к поединку за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Команда Маддалена намекнула, что Ислама легко прочитать… Не знаю, каков их план. Всё, что я знаю, – мы готовы к самому жёсткому Делла Маддалене, и мне всё равно, что я слышу. Я знаю, с кем мы имеем дело, с крутым чемпионом, которого мы уважаем. Я посмотрел его бой с Белалом [Мухаммадом] семь раз, такого я ещё не делал», — сказал Мендес в интервью Submission Radio.

