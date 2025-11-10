Скидки
Делла Маддалена усыпил спарринг-партнёра на тренировке перед боем с Махачевым

Комментарии
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Джек Делла Маддалена опубликовал видео с подготовки к поединку с россиянином Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

На тренировке по грэпплингу австралиец случайно усыпил спарринг-партнёра.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. В мае на UFC 215 завоевал чемпионский титул в полусреднем весе, победив единогласным судейским решением американца Белала Мухаммада. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

