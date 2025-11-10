Фрэнсис Нганну высказался об отказе Аспиналла продолжать бой с Ганом на UFC 321

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну прокомментировал результат поединка за титул между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

«Тычок в глаз наделал больше шума, чем сам бой. Тычок испортил Тому зрение. Это нельзя сравнивать с пинком в пах, после которого можно восстановиться и вернуться. Вам портят зрение. Если вы проиграете бой с испорченным зрением, люди посчитают вас дураком», — приводит слова Нганну издание TMZ.

