Мухаммад Мокаев сообщил, что готовится встретиться с руководством UFC
Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев сообщил, что готовится встретиться с руководством организации, чтобы обсудить возвращение в промоушен.
«Интересная история, в день боя в четыре утра они мне пожелали удачи, Хантер Кэмпбелл и Мик Мэйнард (матчмейкеры UFC. – Прим. «Чемпионата»). И поздравили после боя. Я сейчас лечу в Катар, 22 ноября будет турнир в Катаре, и… у меня будет с ними встреча», — сказал Мокаев в интервью Камилу Гаджиеву.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире Brave CF 100 в ноябре, Мокаев нокаутировал ирландца Джерарда Бёрнса.
Мокаев и Капе подрались на выходе из отеля перед боем в UFC
