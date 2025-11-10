Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад Мокаев сообщил, что готовится встретиться с руководством UFC

Мухаммад Мокаев сообщил, что готовится встретиться с руководством UFC
Комментарии

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев сообщил, что готовится встретиться с руководством организации, чтобы обсудить возвращение в промоушен.

«Интересная история, в день боя в четыре утра они мне пожелали удачи, Хантер Кэмпбелл и Мик Мэйнард (матчмейкеры UFC. – Прим. «Чемпионата»). И поздравили после боя. Я сейчас лечу в Катар, 22 ноября будет турнир в Катаре, и… у меня будет с ними встреча», — сказал Мокаев в интервью Камилу Гаджиеву.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире Brave CF 100 в ноябре, Мокаев нокаутировал ирландца Джерарда Бёрнса.

Мокаев и Капе подрались на выходе из отеля перед боем в UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android