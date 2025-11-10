Скидки
Мухаммад Мокаев дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я думаю, багаж опыта у Махачева намного больше. Я вот посмотрел начало карьеры Маддалены, мне интересны первые профессиональные бои… У любителей формируется база, насколько ты набрал до профессионалов… Я думаю, в третьем-четвёртом раунде Ислам сможет его финишировать», — сказал Мокаев в интервью Камилу Гаджиеву.

Камил Гаджиев дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC

