Мухаммад Мокаев дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Я думаю, багаж опыта у Махачева намного больше. Я вот посмотрел начало карьеры Маддалены, мне интересны первые профессиональные бои… У любителей формируется база, насколько ты набрал до профессионалов… Я думаю, в третьем-четвёртом раунде Ислам сможет его финишировать», — сказал Мокаев в интервью Камилу Гаджиеву.

