Роман Копылов — Грегори Родригес: когда бой, дата и время боя, где смотреть

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 322. В предварительном карде российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов сразится с бразильцем Грегори Родригесом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Роману Копылову 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и четыре поражения.

Путь Копылова в UFC — героическая история