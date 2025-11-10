Скидки
Хавьер Мендес назвал веса Махачева на старте подготовки к бою с Маддаленой

Комментарии

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC Ислама Махачева, высказался о подготовке россиянина к поединку за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Обычно он начинает тренировочный лагерь с весом около 81 кг. Эту подготовку он начал с весом около 86 кг, на 5 кг тяжелее. Но вы должны помнить, что между лёгким и полусредним весом большая разница. Итак, ему придётся меньше «гонять». И это причина, почему он чувствует себя сильнее», — сказал Мендтес в интервью Submission Radio.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

