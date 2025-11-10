Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев прокомментировал срыв боя с Николсоном

Артур Бетербиев прокомментировал срыв боя с Николсоном
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев прокомментировал отмену поединка с американцем Деоном Николсоном, который должен был состояться 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я узнал об этом из новостей, когда уже готовился к бою. Даже подробностей каких-то рассказать не могу, потому что их нет», — приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

Материалы по теме
Соперник Артура Бетербиева сообщил об отмене боя с россиянином

40-летний Артур Бетербиев показал работу на груше

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android