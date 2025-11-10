Скидки
Рагозин дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин высказался о поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Махачев, считаю, что фаворит — примерно 60 на 40, несмотря на то что он поднимается в весовой категории выше. Делла Маддалена уже там действующий чемпион, но всё-таки, мне кажется, Делла Маддалена тоже не очень крупный полусредневес, и габаритами они будут примерно одинаковыми в день боя.

Махачев навяжет ему свою стратегию: думаю, в борьбе он сильнее, сможет переводить. В стойке тоже, думаю, сильно уступать не будет. В общем, за счёт грамотной подготовки и грамотной тактики в этом бою он заберёт решением. Делла Маддалена опасен: он нокаутёр, у него тяжёлый удар — это тоже нужно учитывать. Опасность, конечно, есть», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

